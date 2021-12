Santé – Faire des excès pendant les Fêtes ne porte pas à conséquence. Quoique… Beaucoup d’alcool et de mets gras avec, parfois, trop peu de sommeil n’est pas véritablement dangereux pour la santé si cela reste ponctuel. Mais, attention, ça n’est pas sans risques non plus. Conseils et mises en garde. Yseult Théraulaz

Mieux vaut ne pas jeûner durant les heures qui précèdent le réveillon, au risque de se jeter sur le repas et de manger trop et trop vite. Getty Images

La dinde aux marrons du 24 décembre au soir, puis la fondue chinoise du 25 à midi et le petit Noël «foie gras-saumon fumé-restes de bûche» du 26 mettent l’organisme des joyeux fêtards à rude épreuve. Trop de graisses, trop d’alcool, trop de calories et, parfois aussi, un peu trop de cigarettes et clairement pas assez de sommeil: le cocktail idéal pour finir l’année et commencer la prochaine avec une gueule de bois et une bonne indigestion.

Faut-il pour autant renoncer à ces festivités annuelles? «Ce que les gens mangent et boivent entre le 24 décembre et le 1er janvier n’est pas si important, tempère le Dr Dimitrios Samaras, spécialiste en nutrition et perte de poids à Genève. Ce qui est important, c’est l’alimentation qu’ils adoptent entre Nouvel-An et le Noël suivant!» En clair: «Des excès ponctuels ne portent pas à conséquence. Ce n’est donc pas au réveillon qu’il faut faire l’effort de manger sainement, mais tout le reste de l’année.»