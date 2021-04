La cité post-Covid – Faire de la ville une «salle polyvalente» Les épidémies ont façonné les villes et l’habitat. Avec le Covid, une nouvelle révolution architecturale est-elle en marche? Face aux nouveaux besoins et restrictions, la modularité et la mutualisation se profilent en réponses. Aurélie Toninato

Le futur de l’urbanisme pourrait passer par la modularité et la multiplication des usages des espaces. Cela permettrait également de s’adapter plus facilement en temps de crise. GEORGES CABRERA

Entre les flambées de choléra, de tuberculose et la grippe espagnole, les épidémies ont contribué à façonner nos villes et nos logements. Pour endiguer leur propagation, on a parfois révolutionné la physionomie des cités et de l’habitat. Avec le Covid, on n’aura jamais passé tant de temps dans notre logement, devenu lieu de vie, de travail, d’études, de loisirs. On a évolué dans un microcosme réduit, à l’échelle du quartier, voire de la ville, limité par les restrictions de déplacement. Cette crise aura-t-elle un impact sur la manière de penser le logement et l’environnement urbain afin qu’ils soient, à l’avenir, plus adaptés à nos nouveaux besoins et restrictions? Une nouvelle révolution architecturale est-elle en marche?