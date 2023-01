Initiatives durables – «Faire avec ce que l’on a est l’un de nos grands principes» Le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) est en pleine mutation architecturale et revoit tous ses espaces d’accueil. Pascale Zimmermann Corpataux

Les installations dans les jardins et dans l’atrium du MICR ont été fabriquées de leurs mains par 110 étudiants en architecture à l’EPFL. MICR

Au printemps dernier, on pouvait voir une centaine de jeunes adultes crapahuter dans les arbres autour du Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR). Ces étudiants en architecture à l’EPFL construisaient de leurs mains huit installations en bois dans les jardins, sur le chemin d’accès côté avenue de la Paix et dans l’espace d’accueil du MICR. Bancs, gradins, tables et coins repos sont encore là jusqu’à la fin de l’année et destinés à tous: visiteurs marquant une pause, familles en quête de verdure, employés désireux de s’aérer ou promeneurs.