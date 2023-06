Ce lundi s’ouvre à Genève la 111e Conférence internationale du Travail (CIT) qui chaque année réunit les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 pays membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT), unique agence «tripartite» de l’ONU. Plus de 5000 personnes ont prévu d’assister à ce rendez-vous. Il s’agit, après l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, du plus grand rassemblement au sein du système de l’ONU.

C’est pour nous l’occasion de faire le point, de continuer notre travail normatif, celui d’élaborer les normes internationales du travail, d’en suivre l’application, et surtout d’aborder en profondeur les problèmes pressants qui touchent le monde de l’emploi, problèmes qui depuis la pandémie se complexifient de plus en plus.

Il y a presque huitante ans, en 1944, à l’aube d’un nouvel ordre mondial, une autre CIT adoptait à l’unanimité la «Déclaration de Philadelphie», clé de voûte des objectifs et des programmes d’action de l’OIT. Le document réaffirmait les principes fondamentaux de notre organisation fondée en 1919, à savoir notamment que le travail n’est pas une marchandise et que la pauvreté, où qu’elle soit, constitue un danger pour la prospérité de toutes et de tous. Force est de constater que ces principes sont plus que jamais d’actualité.

Les promesses de renouveau faites pendant la crise du Covid-19, de «reconstruire en mieux», n’ont pas été tenues pour la grande majorité des travailleuses et des travailleurs dans le monde. À cela s’est ajoutée une inflation record qui pèse lourdement sur les revenus et les économies des plus modestes. À l’échelle mondiale, les salaires réels ont chuté, la pauvreté augmente, les inégalités semblent plus marquées que jamais. Les entreprises, notamment les PMEs et les microentreprises, ont également été durement touchées. Nombre d’entre elles n’arrivent pas à faire face aux effets cumulés des événements récents.

«Nous ne pouvons plus perdre de temps, l’heure est venue d’agir et d’agir ensemble.»

Notre dernier rapport – l’Observatoire de l’OIT sur le monde du travail – constate que le fossé entre les économies des pays développés et celles des pays en développement continue de se creuser. Alors que le chômage mondial en 2023 devrait tomber en dessous des niveaux d’avant la pandémie – à 191 millions, ce qui correspond à un taux de chômage mondial de 5,3 pour cent – les pays à faible revenu peinent à revenir au niveau d’avant le Covid.

Pour faire face à ces défis économiques, sociaux et environnementaux, il nous faut être ambitieux. C’est pourquoi durant cette CIT, à laquelle vont assister plusieurs chefs d’État et de gouvernement, j’appellerai à la création d’une Coalition mondiale pour la justice sociale. Son but est de créer une dynamique internationale pour réduire et prévenir les inégalités et faire de la justice sociale la pierre angulaire d’un multilatéralisme plus efficace.

La justice sociale doit être une priorité dans l’élaboration des politiques et des activités nationales, régionales et mondiales, dans la coopération au développement et dans les accords financiers, commerciaux et d’investissement. Elle doit également être intégrée dans les réflexions sur les transitions qui façonnent le monde du travail: le changement climatique, les bouleversements démographiques ou encore la numérisation. L’idée est d’ouvrir la voie à l’émergence d’un contrat social renouvelé, plus juste, plus équitable. La proposition émane de l’OIT, car notre organisation a toujours été à l’avant-garde de la justice sociale, qui est au cœur de son mandat.

Nous sommes à̀ un moment charnière. Les crises récentes ont mis en lumière les dépendances des économies et des sociétés du monde entier et montré le besoin crucial d’une action concertée et coordonnée. Nous ne pouvons plus perdre de temps, l’heure est venue d’agir et d’agir ensemble.

Gilbert F. Houngo Afficher plus Directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT).

