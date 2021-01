France – Faible mobilisation contre la loi «Sécurité globale» Les rassemblements contre la proposition de loi «Sécurité globale», combattue depuis novembre par les défenseurs des libertés publiques et les syndicats de journalistes, n’ont pas fait le plein samedi.

Les manifestations contre la proposition de loi «Sécurité globale» ont rassemblé 32’770 personnes en France samedi, selon les chiffres donnés par le Ministère de l’intérieur en soirée. C’est loin de l’affluence de la plus importante journée de mobilisation, le 28 novembre, qui avait rassemblé 500’000 personnes dans le pays selon la coordination, 133’000 selon le gouvernement.

«La mobilisation est compliquée avec le Covid mais pour autant, beaucoup estiment qu’il s’agit d’une loi liberticide», a assuré à l’AFP Dominique Besson-Milord, secrétaire départementale du syndicat CGT, à Rennes (Ouest), où 800 personnes se sont rassemblées, selon la préfecture.

«C’est le dixième événement, et les gens ne lâchent pas, c’est déjà ça», a voulu retenir Jean Latasse, militant d’Amnesty International à Strasbourg (Est), où 300 personnes étaient présentes selon la police. «Le plus important, c’est d’acter notre présence. Même si on n’est pas beaucoup, il faut montrer qu’on est là», a renchéri Frédéric, qui a manifesté à Lille (Nord) avec 800 personnes, selon la préfecture.

Mesure controversée

Le texte sur la «Sécurité globale» présenté cet automne est dans le viseur des manifestants, notamment son article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d’images de membres des forces de l’ordre.

Une mesure défendue par le gouvernement pour qui elle vise à protéger les policiers victimes d’appels à la haine et au meurtre sur les réseaux sociaux, mais qui empêcherait selon ses détracteurs de filmer les forces de l’ordre en intervention et de documenter les violences policières.

Le collectif «#StopLoiSécuritéGlobale» cible également les articles 21 et 22 de la proposition de loi, sur l’usage des caméras-piétons et des drones par les forces de l’ordre.

