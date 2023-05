Football – Facile vainqueur d’Aarau, Servette retrouvera Saint-Gall en demies En surclassant les Argoviennes 8-1, samedi, les Genevoises se sont qualifiées pour les demi-finales des play-off. Triplé de Padilla, doublé de Sow. Florian Paccaud Carouge

Les Genevoises ont fait le travail face à Aarau. Elles peuvent laisser éclater leur joie. PAC

Servette n’est plus qu’à deux marches de retrouver son trône. Les Genevoises, victorieuses 0-4 à l’aller, n’ont pas eu à forcer leur talent pour valider leur billet pour le dernier carré. Samedi à la Fontenette, elles se sont imposées 8-1 contre Aarau, au terme d’un duel à sens unique. En demi-finales, les Grenat retrouveront Saint-Gall, contre qui elles ont remporté la finale de la Coupe de Suisse il y a deux semaines.

Il n’y avait guère de suspense au coup d’envoi, au vu de l’avantage pris par le SFCCF en terres argoviennes. La principale question qui se posait était de savoir si Natalia Padilla (17 buts) allait pouvoir rejoindre la Zurichoise Fabienne Humm (19 réussites) en tête du classement des buteuses.

Un faux rythme avant le 1-1

Après des occasions pour Maéva Clémaron (2e) et Imane Saoud (5e), l’internationale polonaise a profité d’un admirable changement de jeu d’Élodie Nakkach pour se présenter seule face à Noemi Benz et remporter son duel (15e). L’attaquante de 21 ans a ensuite eu deux opportunités de doubler la mise, mais la gardienne internationale des M19 a mis son veto (24e et 25e). Ce n’était que partie remise.

Tombant dans un faux rythme, les Servettiennes se sont bêtement fait rejoindre au tableau d’affichage: sur un centre de Sina Reinschmidt, Thaïs Hurni a malencontreusement dévié le ballon hors de portée de Laura Droz (35e) - Inês Pereira, titulaire habituelle dans les cage genevoises était ménagée. Un contre-coup qui a vite été oublié, grâce à un doublé de Clémaron avant la pause (42e et 45e), les 7e et 8e buts de la Française avec le maillot grenat.

Padilla réalise un triplé

Dominant largement les débats lors de la seconde période, les joueuses d’Eric Sévérac ont fait le plein de confiance offensivement. Coumba Sow (50e et 62e), s’est offert un doublé, tandis que Padilla, grâce à un triplé est passée seule en tête du classement des meilleures réalisatrices de Super League avec 20 réalisations (74e et 78e). Paula Serrano, entrée en cours de jeu, a scellé le score de la démonstration grenat (82e).

En demi-finales, alors que Zurich jouera contre Grasshopper, les Genevoises retrouveront Saint-Gall, qui se sont qualifiées en dominant YB 4-0, après avoir gagné 3-2 dans la capitale. Les deux équipes se sont affrontées à 3 reprises cette saison, avec, à chaque fois, des succès grenat. Mais, à l’image de la dernière finale de la Coupe, à l’issue de matches compliqués. Le chemin jusqu’au sacre est encore long.



Afficher plus Stade de la Fontenette, Carouge. 183 spectateurs. Buts: 16e Padilla 1-0. 35e Hurni (csc) 1-1. 42e Clémaron 2-1. 45e Clémaron 3-1. 50e Sow 4-1. 62e Sow 5-1. 74e Padilla 6-1. 78e Padilla 7-1 82e Serrano 8-1. Servette: Droz; Mendes, Hurni, Spälti (46e Felber), Bourma; Clémaron (63e Tufo), Nakkach (73e Muratovic), Mauron; Saoud, Sow (63e Serrano), Padilla (81e Morales).

Entraîneur: Eric Sévérac. Aarau: Benz; Geiser, Kull (46e Siepe), von Felten, Hacker (82e Wenger); Pfannschmidt; Reinschmidt, Hofer (78e Rothen), Enz (66e Deda), Petkova (66e Friedli); Tauriello.

Entraîneur: Charles Grütter.

Afficher plus Mauvaise opération pour Yverdon. Les Nord-Vaudoises ont été battues par Rapperswil 2-1 samedi lors de leur 2e match du tour de promotion/relégation. Après leur défaite initiale contre Thoune (1-2), les joueuses de Micael Dias se retrouvent en mauvaise posture pour sauver leur place dans l'élite. En concédant l'ouverture du score dès la première minute de jeu (Schertenleib, 1re), Yverdon s'est directement mis dans une situation délicate. Imprécises dans le dernier geste, les visiteuses ont souffert du réalisme saint-gallois, Schertenleib s'offrant un doublé avant la pause (41e). Dos au mur, Yverdon a réagi, Carina Da Costa réduisant la marque en début de seconde période (51e). Malgré une grosse débauche d'énergie, les Vaudoises n'ont, comme le week-end dernier face à Thoune, cependant pas réussi à remettre en question le succès de Rapperswil, qui confirme ainsi sa victoire acquise contre Sion (3-0). PAC

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

