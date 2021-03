Réseaux sociaux – Facebook lance une version allégée d’Instagram dans 170 pays L’entreprise américaine propose désormais «Instagram Lite», une version allégée de son service de partage de photos à destination des zones rurales ne disposant que d’un accès limité à internet.

«Instagram Lite», qui pèse seulement 2 mégabytes, est téléchargeable sur les appareils munis du système d’exploitation mobile Android de Google. (Photo d’illustration) Keystone

Facebook a lancé mercredi une version allégée de son service de partage de photos et vidéos Instagram dans plus de 170 pays, à destination des zones rurales et des collectivités isolées ne disposant pas d’un accès ultrarapide à internet.

«Instagram Lite», qui pèse seulement 2 mégabytes (contre 30 MB pour la version intégrale) est téléchargeable sur les appareils munis du système d’exploitation mobile Android de Google. L’application n’est pour l’heure pas disponible sur la boutique en ligne d’Apple.

«Nos équipes ont conçu des versions légères de nos applications pour des gens avec une connexion lente ou des services de données limités, car notre principe de base est de ne laisser personne à l’écart», a assuré Tzach Hadar, chef de la gestion de produits de l’antenne de Facebook à Tel Aviv (Israël), qui a travaillé à la création d’«Instagram Lite».

Principales fonctionnalités

L’application comprend les principales fonctionnalités d’Instagram permettant d’éditer et de publier des photos, d’ajouter des réactions sous forme de GIFs et de stickers ou encore de partager des vidéos plus ou moins longues.

«Instagram Lite» ne permet toutefois pas d’utiliser certaines fonctions particulièrement voraces en données comme les filtres de réalité augmentée. De plus, l’application n’affiche pas de publicité à son lancement.

Avec ce nouveau service, Facebook élargit sa stratégie de conquête des marchés émergents, comme l’Inde ou le Brésil, où sa marge de progression est plus importante qu’en Europe ou aux États-Unis.

«Une planche de salut»

Le géant des réseaux sociaux montre aussi qu’il cherche à renforcer l’étendue de sa famille d’applications (Instagram, WhatsApp, Messenger) en dépit des nombreuses enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles dont il fait l’objet aux États-Unis et dans le monde.

«L’an dernier, Instagram est devenu pour beaucoup de monde une planche de salut leur permettant de se connecter avec leurs proches ou de trouver un petit moment d’inspiration, qu’il s’agisse d’une photo du nouveau-né d’un ami ou d’une vidéo de chiots découvrant la neige», écrit l’entreprise.

ATS