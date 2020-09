États-Unis – Facebook invite ses employés à aider dans les bureaux de vote Le patron du réseau social Mark Zuckerberg souhaite recruter parmi ses employés des volontaires pour lutter contre la pénurie de personnel des bureaux de vote en vue de l’élection présidentielle.

Mark Zuckerberg et ses équipes s’investissent pour prouver que Facebook a tiré les leçons du passé et est désormais un acteur responsable. Keystone

Facebook va lancer ce week-end une campagne. Le réseau social veut recruter parmi ses employés des volontaires pour prêter main-forte dans les bureaux de vote américains lors des élections présidentielles du 3 novembre, a annoncé vendredi le patron du réseau social Mark Zuckerberg.

«Nous constatons une pénurie massive de personnel des bureaux de vote», a expliqué Mark Zuckerberg dans un message sur sa page Facebook. Ceci peut «entraîner des heures d’attente aux urnes, ce qui rend plus difficile pour les gens de participer au processus démocratique», a-t-il souligné.

Un message sera affiché en haut du fil d’actualités Facebook qui invitera les Américains en âge de voter à s’inscrire auprès des responsables électoraux locaux pour s’occuper des bureaux de vote en novembre.

Le réseau social, qui s’efforce de prouver qu’il est désormais un acteur majeur et responsable, et non plus un véhicule de désinformation massive, avait déjà dévoilé mi-août, un centre d’information sur le scrutin, sorte de guichet unique sur le modèle de celui créé sur le nouveau coronavirus, pour dispenser les recommandations officielles.

Campagnes de manipulation

Facebook fait face à toutes sortes de campagnes de manipulation des électeurs, pilotées depuis l’étranger ou par des groupes américains, pour décourager certains groupes de personnes d’aller voter ou pour influencer leur choix.

Le groupe californien doit montrer qu’il a tiré les leçons des scrutins de 2016, dont la présidentielle aux États-Unis et le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, marqués par des campagnes d’influence déguisées, principalement orchestrées depuis la Russie.

Publicités gratuites

Facebook fournit également des publicités gratuites aux autorités électorales des États pour obtenir de l’aide au recrutement. La Californie a commencé à diffuser de telles publicités et d’autres États prévoient de commencer, selon Mark Zuckerberg.

Le cofondateur de Facebook et son épouse ont fait don de 300 millions de dollars aux responsables électoraux pour l’achat de matériel ou d’équipement pour se protéger contre la propagation du coronavirus.

Une élection unique

«Avec le Covid affectant nos communautés, cette élection ne ressemblera à aucune autre», a-t-il commenté. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider le plus de personnes possible à s’inscrire et à faire entendre leur voix aux urnes», a-t-il également ajouté.

Aux États-Unis, la pandémie de Covid-19 fait redouter la désertion des bureaux de vote et un vote massif par correspondance avec le risque de résultats qui pourraient être contestés.

ATS/NXP