Panne mondiale – Facebook, Instagram et WhatsApp fonctionnent à nouveau Après plus de six heures d’une panne sans précédent, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger semblent fonctionner à nouveau normalement.

Facebook a été inaccessible plusieurs heures ce lundi. Getty Images via AFP

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger revenaient doucement en ligne mardi, ont constaté des journalistes de l’AFP et de nombreux utilisateurs, après plus de six heures de panne, un incident sans précédent pour le groupe californien déjà très décrié.

Sur le site Downdetector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme «la plus importante qu’il ait jamais observée», les signalements d’incidents étaient largement en baisse vers minuit, heure suisse.

