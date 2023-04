Révolution juridique en Suisse – Facebook, Google et consorts devront rendre des comptes Le Conseil fédéral veut que les géants d’internet aient un point de contact et un représentant juridique dans le pays. Voici ce que ça changerait. Florent Quiquerez - Berne

Facebook est dans le collimateur des autorités suisses. KEYSTONE

Vous dénoncez un appel à la haine sur Facebook et malgré vos remarques, rien ne change. On vous a bloqué un compte Twitter – ou un contenu – pour une raison que vous ignorez. Vous êtes constamment ciblé par les mêmes publicités sur YouTube et vous ne savez pas pourquoi. Jusqu’ici, ces plateformes ont toujours réussi à esquiver quand elles devaient se justifier. Plus pour longtemps.