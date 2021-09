Nouvelles technologies – Facebook et Ray-Ban lancent des lunettes de soleil connectées Les «Ray-Ban Stories» seront vendues premièrement aux États-Unis. Des enceintes sur les branches permettent de répondre à un appel ou d’écouter de la musique.

Les «Ray-Ban Stories» ressemblent à des lunettes de soleil banales, mais elles sont équipées de capteurs qui permettent de prendre des photos et vidéos. Facebook via AP

Facebook et la marque Ray-Ban (EssilorLuxottica) ont lancé jeudi une paire de lunettes connectées. Le lancement représente pour le réseau social le moyen d’avancer à petits pas vers un futur où la technologie servira d’interface entre le réel et un univers parallèle baptisé «metaverse».

Les «Ray-Ban Stories» ressemblent à des lunettes de soleil banales, mais elles sont équipées de capteurs qui permettent de prendre des photos et vidéos, sur bouton ou commande vocale, et peuvent se connecter à Facebook via une application.

En revanche, elles ne comportent pas de système de réalité augmentée, qui permettrait de surimposer des images ou du texte sur l’environnement qui entourent l’utilisateur, comme des informations sur les personnes ou des signaux de navigation.

Facebook espère cependant familiariser un nombre croissant de personnes avec ce genre d’accessoires connectés, au cœur de sa stratégie sur le long terme de devenir un acteur essentiel du «metaverse» ou «méta-univers» où se fondent le réel et le virtuel, une vision de science-fiction déjà présente dans des jeux vidéo.

Le metaverse représente le successeur de l’internet mobile et l’avenir du réseau social, selon son fondateur Mark Zuckerberg. Les lunettes à réalité augmentée et les casques de réalité virtuelle sont censés permettre de s’y immerger, à terme. En attendant, le groupe californien s’attaque à un marché jusqu’à présent peu fructueux.

En 2013, les Google Glass et leurs caméras intégrées ont suscité un retour de bâton sur les questions de confidentialité des données, et forcé le géant des technologies à réorienter son produit vers des usages professionnels, loin du grand public. L’app SnapChat a aussi des lunettes capables de filmer, mais elles n’ont pas connu de grand succès. Le dernier modèle a été conçu pour les créateurs de contenus uniquement.

Les Ray-Ban Stories vont être commercialisées à partir de 300 dollars (275 CHF) aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans trois pays européens. Des enceintes ont été intégrées aux branches pour prendre des appels ou écouter de la musique, par exemple.

Aucune donnée récoltée

Une lumière blanche s’allume sur la monture pour alerter les interlocuteurs qu’ils sont peut-être filmés. «Il faut que l’utilisateur se sente complètement en contrôle», a souligné Hind Hobeika, directeur produit au sein de la division Facebook Reality Labs.

«Et il faut aussi que les personnes tout autour soient à l’aise avec le fait que ce sont des lunettes connectées et qu’ils sachent quand un enregistrement est en cours». Les lunettes se synchroniseront avec une application sur le smartphone de l’utilisateur, qui pourra choisir de partager des images sur Facebook ou par email.

Aucune donnée ne sera récoltée à des fins publicitaires, a par ailleurs promis Hind Hobeika.

ATS

