Concerts à Genève – Face Z, le festival des curiosités musicales, visite sa face Q De mercredi à dimanche, rendez-vous au Pneu, à la Cave 12 et chez Bongo Joe pour s’en mettre plein les oreilles. Si le Covid le permet. Fabrice Gottraux

Merlin Nova, musicienne londonienne, est attendue au festival Face Z, mercredi 1 er décembre à la Cave 12. DR

J’ai compté sur mes doigts. En commençant par B – parce que le festival a débuté avec la face B, comme pour les vinyles. Cela fait seize éditions pour arriver à la lettre Q. Juste?

Face Q alors. C’est le nom attribué cette année au festival Face Z. Simple. Mais poursuivons. Qu’y voir? Qu’y faire? Écouter de la musique, pardi. Et de la meilleure. Face Z, depuis sa naissance, n’en finit plus de débusquer des nouveautés musicales, option pépites et curiosités. Qu’elles soient rock, pop, hip-hop, électroniques, avec un gros intérêt pour les musiques du monde.

Jonction musicale

Face Z est tout-terrain. Face Z fait office de défricheur. Face Z présente un caractère plus alternatif que grand boulevard. On l’aime comme cela. Comme sont aussi ses programmateurs. À commencer par Vincent Bertholet, le fondateur. Cette figure de la scène genevoise indépendante, avec l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, avec Hyperculte – deux références majeures sur la place –, s’est entouré au fil des années d’autres personnalités marquantes, d’autres associations mélomanes. Ainsi Bongo Joe, qui participe cette fois encore aux agapes, dans tous les styles. Ainsi les soirées Gazouz, pourvoyeur local d’artistes punk arabes.

Du mercredi 1er au dimanche 5 décembre, un total de 29 formations déboule dans le cadre de la manifestation. À la Cave 12 le premier soir, puis au Pneu, espace collectif avec scène, installé dans l’entresol du Vélodrome, à la Jonction. Clap de fin dimanche dans le bar-boutique-salle de concert du disquaire Bongo Joe, aux Halles de l’île, puis fin de soirée à nouveau à la Cave 12.

Large éventail culturel

De Suisse, de France, de Grande-Bretagne, de Turquie, d’Allemagne, du Niger: large est l’éventail des cultures représentées par les musiciennes et musiciens invités, aussi large la palette esthétique.

Voyez Merlin Nova, chanteuse électronicienne de Londres, ses compositions étranges, fascinantes, filant de la douceur à la violence. L’album «BOO!» en témoigne. À suivre mercredi, 21 h 30, à la Cave 12. Retrouvez Julie Bugnard et la chorale Face Z, lancée dans le festival il y a cinq ans déjà, pour une nouvelle création, «La tour sphérique». Rendez-vous jeudi, 20 h, au Pneu. Découvrez les synthés bondissants du Stanbouliote Levni, même soir. Et le rock punk minimaliste des Anglais The Cool Greenhouse, et le rock bruitiste des Françaises Donna Candy, et les chansons blues syncopées saturées d’Etran de L’Aïr, d’Agadez (vendredi). Et on en passe…

Puissent-ils tous et toutes arriver jusqu’à Genève. À l’heure où nous bouclons, en effet, la situation sanitaire est telle que les mesures à venir pourraient remettre en question la tenue des manifestations culturelles. À vérifier ces prochains jours, voire ces prochaines heures.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.