Témoignage – Face aux traditions tchétchènes, des mères fuient avec leurs enfants Bien qu’ayant la garde légale en droit russe, elles sont poursuivies par la coutume locale: leurs enfants doivent vivre chez le père. Seule solution, la fuite. Benjamin Quénelle Moscou

Une femme tchétchène tient son enfant pendant une liturgie de Noël à l’église de St Michel Archange, à Gozny. Yelena Afonina/TASS

Au bout de près de dix ans d’errance, entre cachettes en Tchétchénie et camps de réfugiés en Europe, la vie d’Indira s’est figée ici. Une chambre d’un appartement communautaire. Un immeuble délabré d’une banlieue pauvre dans une petite ville de province russe. Loin de ses racines tchétchènes et de ses rêves européens. Indira, terrée avec son fils, ne sort presque plus et parle peu. Elle vit dans la peur, hésitant à s’ouvrir à un journaliste, demandant que les noms soient changés. «Qu’ai-je fait de mal pour mériter ce destin?» souffle-t-elle après avoir pendant trois heures raconté une décennie de fuites terminée en impasse.