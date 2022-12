Arrivée du froid en Suisse – Face aux températures glaciales, avez-vous augmenté votre chauffage? Pour ne pas grelotter quand on est chez soit, quelles sont vos astuces ? Participez à notre sondage. Sonia Imseng

Avec la crise énergétique en toile de fond, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 20 degrés à l’intérieur, selon les recommandations de la Confédération. KEYSTONE

Un froid glacial sévit en Suisse depuis quelques jours et il faut s’armer de courage pour sortir. Gants, bonnet, écharpe et doudoune polaire nous aident à affronter les températures hivernales. Après avoir bravé la météo, le retour à la maison permet de trouver un peu de répit. Mais nous pouvons rapidement se retrouver à grelotter chez soit et tenter plusieurs astuces pour se réchauffer. Sans oublier qu’avec la crise énergétique en toile de fond, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 20 degrés à l’intérieur, selon les recommandations de la Confédération.

Participez à notre sondage sur votre gestion du froid.

