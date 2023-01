Retour des grands prédateurs – Face aux ruses du loup, comment sortir de l’impasse? Alors que Berne vient de rendre plus facile le tir du prédateur par les cantons, deux ONG pro et antiloup s’inquiètent pour les alpages vaudois. Débat. Erwan Le Bec

Il sera désormais possible d’abattre un loup de manière préventive. Getty Images/iStockphoto

Un tournant inédit. Dès la prochaine saison d’estive, le tir du loup pourrait bien être largement facilité, en application de la toute récente révision de la loi sur la chasse par les Chambres. Il sera désormais possible d’abattre un loup de manière préventive, y compris en été et sans attaques sur le bétail. Une victoire des lobbys agricoles, au nez et à la barbe des défenseurs de la nature.