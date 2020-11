Conseils sur la sexualité – «Face aux actrices du X, je parais fade» Le cinéma pornographique peut nous faire penser que la réalité n’est pas assez vivifiante. Il propose toutefois des normes largement mensongères. Nicolas Leuba

Dessin d’illustration Lavipo

«Mon mari consomme de la pornographie et cela affecte notre vie sexuelle. Non seulement, je me sens moins attirante que les femmes qu’il regarde, mais en plus notre sexualité lui semble ennuyeuse»

Karine, 42 ans

Réponse:

L’impact de la pornographie sur la vie sexuelle relationnelle dépend de plusieurs variables. Cela met en particulier en question les valeurs et les normes du couple, c’est-à-dire ce qui est autorisé d’un commun accord ou non en matière de sexualité. Cependant, je me concentrerai sur deux points: le rapport entretenu avec la réalité mise en scène et le processus d’identification aux images visionnées.