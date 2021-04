Écoles privées – Face au virus, pas de plan B pour la maturité fédérale La session d’été de l’examen suisse de maturité et des examens «passerelle» pourrait être tout simplement annulée, faisant perdre une année à des dizaines de jeunes Genevois. Sophie Simon

Le Collège du Léman est l’un des trois établissement concerné du canton. CHISTIAN BOZON

«Si les épreuves écrites ne peuvent pas être organisées, toute la session d’examens concernée est annulée.» Cette ordonnance fédérale provisoire est assez claire: il n’y a pas de plan B en cas de crise sanitaire. Les candidats à l’examen suisse de maturité (par le biais d’une école privée ou en tant que candidats libres) et aux examens complémentaires «passerelle» (permettant aux détenteurs d’une maturité professionnelle ou spécialisée d’accéder aux hautes écoles universitaires) n’auraient alors plus que leurs yeux pour pleurer, comme l’a révélé «Le Temps». Les candidats à la maturité gymnasiale bénéficieraient, eux, de dérogations en cas de force majeure. Les notes pourraient par exemple être calculées sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission suisse de maturité. Celle-ci explique qu’«il n’y a pas d’inégalité de traitement si, pour des examens et des règlements différents, des solutions différentes doivent être trouvées en cas de restrictions édictées par les autorités sanitaires». Dans le cas de la maturité fédérale et des examens passerelle, «il est juridiquement impossible de recourir à des notes d’expérience, car les conditions requises pour une telle réglementation (écoles reconnues, programmes uniformes, etc.) ne sont en l’occurrence pas réunies et que ces examens sont aussi ouverts aux candidats autodidactes, qui s’y préparent individuellement en dehors de tout cadre scolaire. Par conséquent, des mesures telles qu’un renoncement général aux examens, une réduction du plan d’études ou autres sont impossibles.»

Adieu l’Université

À Genève, le problème concerne au moins trois établissements (le Collège du Léman, l’École Benedict et l’École internationale), donc plusieurs dizaines de jeunes. Notre canton est relativement épargné, car plusieurs écoles privées ont désormais le droit de faire passer la maturité cantonale.

Le directeur pédagogique de l’École Benedict ne s’inquiète pas outre mesure. «Il me semble que cette ordonnance a été écrite pour se couvrir en cas de problème, mais il y a d’énormes probabilités pour que cela ne se produise pas, rassure Pedro Visiedo. L’été passé, les conditions sanitaires étaient bien pires et nous avons pu organiser les examens, à l’exception des oraux.» Il se dit optimiste sur les pistes alternatives: «L’examen francophone aura lieu dans le canton de Vaud, donc si les conditions sanitaires y sont mauvaises, on pourrait envisager de l’organiser dans un autre canton. Mais il serait injustifiable de repousser la session d’un an, comment maintenir les élèves à niveau entre-temps?»

Le président du groupement romand des écoles de maturité, Roland Lomenech, a des mots plus durs. «C’est très embêtant pour les élèves inscrits à la session d’été entre mi-août et mi-septembre, car une annulation leur ferait rater la rentrée universitaire, ce serait vraiment inique. Dans tous les pays du monde, on trouve une solution alternative, et pour tous les élèves de Suisse aussi, sauf ceux qui préparent la maturité fédérale!»

La balle est maintenant dans le camp de la Fédération suisse des écoles privées pour faire pression afin de modifier l’ordonnance.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.