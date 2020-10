Covid-19 – Face au virus, l’Italie resserre la vis Conte annonce de nouvelles mesures en Italie importantes pour contrer le nouveau pic d’épidémie. Le nombre d’invités à domicile sera limité à six personnes.

Le premier ministre Giuseppe Conte. KEYSTONE

L’Italie a annoncé mardi de nouvelles mesures de restriction dans l’espace public et privé destinées à contrôler la résurgence de la pandémie dans un pays qui dénombre plus de 36’000 morts.

Le décret, signé par le premier ministre Giuseppe Conte pour 30 jours, interdit notamment aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h locales.

Il interdit les fêtes et célébrations à l’extérieur comme dans les lieux fermés et limite à six le nombre d’invités à domicile.

L’Italie a enregistré 4619 nouveaux cas lundi, un chiffre plus vu depuis avril mais qui semble à peu près stabilisé et très inférieur aux taux de contamination observés par exemple en France ou en Espagne.

L’Italie cherche à éviter un nouveau confinement général comme celui du printemps qui a plombé l’activité de la troisième économie de la zone euro.

Voyages scolaires interdits

Le décret a été négocié avec les régions, directement responsables de la gestion sanitaire, mais le chef du gouvernement n’a pas exclu de prendre à l’avenir des mesures plus coercitives encore si la situation continuait à se détériorer.

Sont également interdits pendant un mois les sports de contact entre amis, et les voyages scolaires. Les mariages et les baptêmes ne peuvent accueillir plus de 30 personnes.

Et dès la semaine dernière le port du masque, déjà très largement respecté, a été rendu obligatoire sur tout le territoire, y compris à l’extérieur.

Parallèlement, l’italie a aussi assoupli son protocole sanitaire lié à la quarantaine des cas contacts et l’isolement des cas positifs.

Jusqu’à présent, en cas de test positif, la règle était d’imposer 14 jours d’isolement et deux tests négatifs à l’issue de cette période pour pouvoir en sortir.

Désormais la quarantaine sera de dix jours, dont les trois derniers sans symptôme pour les personnes symptomatiques, et un seul test négatif sera suffisant pour établir qu’une personne est guérie.

ATS/NXP