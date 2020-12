Noël 2020 – Face au virus, les Suédois optent pour les Fêtes en plein air Habitués au froid, les habitants du royaume organisent apéros et grillades à l’extérieur pour respecter les règles sanitaires. Le réchaud de camping est désigné «cadeau de l’année». Anne-Françoise Hivert, Stockholm

Les Suédois ont acheté cet automne deux fois plus de charbon de bois et de briquettes que les années précédentes, preuve de l’engouement pour les barbecues à l’extérieur. Getty Images

Avoir 50 ans au temps du Covid-19. Stefan a longtemps hésité: devait-il réunir ses amis ou pas? Depuis le 20 novembre, les rassemblements publics de plus de huit personnes sont interdits en Suède. Les habitants du royaume scandinave ont été priés d’appliquer la jauge à leurs réunions privées, y compris pendant les fêtes de fin d’année. Sauf lorsqu’ils se retrouvent à l’extérieur, ce qu’ils sont incités à faire le plus souvent possible depuis le début de la pandémie.

«Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements.» Dicton suédois

En cette fin 2020, la météo, pourtant, n’est guère clémente. Le soleil a rayonné moins d’une heure sur Stockholm depuis le 1er décembre et le thermomètre, bien qu’au-dessus des normales saisonnières, ne dépasse pas 5-6 degrés dans la capitale et à Kiruna, dans le nord. Pas de raison, pour autant, de se laisser abattre: tout étranger qui débarque dans le royaume apprendra rapidement qu’«il n’y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements.»