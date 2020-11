Chaque jour, les établissements scolaires accueillent, pour certains, plus de 1000 élèves. Des armadas de plans de protections sont déployées et le masque est obligatoire au secondaire. Le Département de la santé assure que ces lieux ne sont pas des foyers de contamination. Mais alors que les autorités interdisent les réunions à plus de cinq, qu’elles ferment restaurants, commerces et universités, alors que Genève détient la plus forte incidence d’Europe de nouveaux cas de Covid et que l’Hôpital doit exporter des patients, cette «exception» qu’est l’école interroge.

Il n’est pas question, à ce stade, de plaider pour une fermeture, qui risque de creuser les inégalités. Mais de questionner le dispositif, alors que les classes se vident. «Les absences s’enchaînent mais c’est l’omerta, on ne sait pas s’il y a vraiment des contaminations à l’école, s’inquiète un maître du Collège. On s’obstine à garder un enseignement à 100% en présentiel or ce n’est pas satisfaisant en termes de protection et d’accès à l’enseignement.»

Les possibilités de l’école à distance semblent encore sous-utilisées. Alors qu’un tiers des élèves, dans certaines classes, sont absents, l’usage des webcams, qui devraient équiper toutes les classes du secondaire, reste confidentiel. Ne pourrait-on pas imposer de retransmettre un cours dès qu’un nombre établi d’absents est à déplorer? Oui, un cours diffusé de la sorte n’est pas optimal. Mais devoir rattraper la matière, seul chez soi, non plus.

Le Département de l’instruction publique dit être prêt à l’éventualité de l’enseignement en demi-groupe, alternant cours en présentiel et à distance. La France vient de s’y mettre. Qu’attend-on, ici, pour le secondaire II? En marge des inconvénients – risque de décrochage, importance du lien direct prof-élève –, c’est un moyen de réduire la circulation du virus, du préau aux TPG. Voire un moyen de diminuer les craintes du corps enseignant, qui évolue dans un milieu toujours plus anxiogène.