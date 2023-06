Trois ans plus tard – Face au Covid long, l’urgence de trouver un traitement Certains malades se dirigent vers une maladie chronique. Comment les aider? La recherche se poursuit, notamment en Suisse. Caroline Zuercher

Jean a eu le Covid en novembre 2020. Cet ancien sportif, qui ne s’en est jamais remis, touche une rente invalidité. «Je ne fais pas le quart de la moitié de ce que je faisais avant, et je ne peux pas envisager la reprise d’une activité professionnelle», raconte-t-il. Yvain Genevay

Jean* a été intubé durant six jours en novembre 2020. S’il a survécu au SARS-CoV-2, il souffre depuis d’un Covid long. «Je viens d’effectuer douze semaines de physiothérapie pulmonaire intensive, et cela va un peu mieux au niveau physique, raconte-t-il. Je parviens à marcher 450 mètres en six minutes, contre 375 avant.»