Volleyball – Face au champion, Genève Volley sort la tête haute Battue par Neuchâtel UC, mais pas surclassée comme une semaine plus tôt, l’équipe d’Andi Vollmer échoue en quart de finale des play-off. Elle sera opposée à Cheseaux en matches de classement. Pascal Bornand

Toujours efficace en attaque, Jody Larson retrouvera Cheseaux dès samedi en matches de classement. MAGALI GIRARDIN

Bien sûr, quand il épluchera les statistiques, Andi Vollmer fera un peu la moue. Il concédera même quelques regrets. Mais samedi, à l’issue du second match des play-off contre le triple champion en titre, le coach de Genève Volley n’a pas boudé son plaisir. Il a retrouvé son équipe, celle qui est montée en puissance depuis le début de l’année, pas celle qui a sombré une semaine plus tôt à la Riveraine, dans le fief du NUC.

D’accord, ses joueuses ont à nouveau subi la loi des Neuchâteloises et de l’irrésistible Tessa Grubbs (33 points sur les 76 marqués par son équipe), mais dans la défaite (1-3) et l’élimination, elles ont présenté un tout autre visage, du courage et beaucoup de caractère, notamment dans le final à suspense du 3e set, gagné 31-29 après avoir sauvé une balle de match. «On ne sait pas trop ce qui nous est arrivé à Neuchâtel, mais là, on voulait montrer notre vraie valeur», confiait Jody Larson à l’issue de la partie.

Genève Volley – Neuchâtel UC 1-3 Afficher plus Sets: 23-25, 17-25, 31-29, 18-25 Henry-Dunant, 400 spectateurs Arbitre: MM. Grellier et Jungen Genève Volley: Guscetti, Mackeviciute 8, Larson 18, Szabo 12, Guillon 4, Neciporuka 8; Aveni, Borlenghi. Nowak, Gomes. Neuchâtel UC: Trösch 2, Gross 10, Lund 9, Grubbs 33, Sulser 9, Haynes 11; Mottis, Knutti. Petitat 2, Boillat.

La capitaine et ses coéquipières n’ont pas failli à leur mission de réhabilitation, pourtant mal barrée après un sec 0-5 en entame de match. «Cette fois, on a fait le job, plutôt bien, en ayant une bien meilleure attitude sur le terrain», confirme Jody Larson.

Comme toujours, l’Américaine a payé de sa personne, peut-être encore plus depuis qu’elle a cédé son rôle de «pointue» à sa compatriote Anezka Szabo, arrivée à Noël. «Quand Andi m’a demandé si j’étais d’accord de prendre position en réception, je n’ai pas hésité. C’était pour le bien de l’équipe. J’avais joué à ce poste au collège, mais c’était il y a six ans déjà! J’ai dû retrouver mes marques!» Avec 18 points à son actif samedi, elle justifie toujours son statut de top scoreuse de l’équipe.

Bien sûr, l’énergie déployée par les Genevoises et les risques pris au service pour déstabiliser la réception du NUC, n’ont pas suffi à renverser la tendance. Le gain d’un set, arraché de superbe façon, n’en reste pas moins un bel accessit. «C’est peut-être symbolique mais ça fait du bien. Cela prouve que l’équipe est en progression, que le travail accompli à l’entraînement commence à payer, que la vision du jeu prônée par Andi nous convient bien», indique la centrale Louise Guillon (23 ans).

Revenue au club après trois ans de pause et une saison en 1re lige, l’étudiante en biologie profite de cet environnement stimulant pour gagner en confiance et en assurance. C’est un gage d’avenir. Mais avant, il y a le futur proche, une fin de saison que les Genevoises ne veulent pas solder et une première série contre Cheseaux (éliminé par Lugano), dès samedi au Marais-du-Billet. «La saison passée, on s’est classé 8es. Notre but, c’est de faire mieux», affirme Jody Larson, pas rassasiée.

À Henry-Dunant, le public a apprécié un match moins déséquilibré que celui disputé une semaine plus tôt à Neuchâtel. LDD

