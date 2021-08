Encre bleue – Face au casier vide Julie

On n’arrête pas le progrès!

Olivier se rend cet été à l’entrée de Planète Charmilles pour retirer un paquet au distributeur automatique de la Poste. Au lieu d’aller au guichet et se faire remettre la chose par un humain, c’est désormais plus simple: il suffit de scanner le QR code figurant sur l’invitation à retirer un envoi, signer avec le doigt, comme indiqué, et s’en remettre aux bonnes grâces de l’automate MP24.

Miracle de la technique, le casier où devait se trouver le paquet contenant un téléphone portable tout beau tout neuf s’ouvre. Mais il est vide! Le casier, donc.

Olivier file au guichet signaler le problème. L’employé vient sur place constater le vide, dit au client qu’il sera contacté le lendemain, mais rien ne vient. Le Genevois signale donc l’incident à la police qui fait une main courante. Et c’est réglé?

Mais non, rien ne bouge. Car c’est la faute à personne! En signant pour l’ouverture du compartiment de MP24, La Poste et l’opérateur mobile ont reçu confirmation qu’Olivier avait bien reçu le colis. D’où le problème…

Contacté, le géant jaune ne peut s’exprimer sur ce cas, assez rare, mais précise qu’en général, les compartiments verrouillés ne peuvent être ouverts que par le destinataire de l’envoi et le personnel de distribution de la poste. Soit.

Et quand ça coince? C’est lié à une erreur de manipulation lors de l’entreposage, ou combiné avec un problème technique. Il faut alors le signaler au plus vite au «Contact center» de la Poste, qui mènera l’enquête à partir du numéro d’envoi.

Au besoin, elle fournira à la police les images cryptées des caméras proches de l’automate. Voilà!

La prochaine fois qu’il voudra un nouveau téléphone portable, Olivier ira peut-être l’acheter au magasin.

On n’arrête pas le progrès…

