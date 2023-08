Combat de MMA entre milliardaires – Face à Zuckerberg, Elon Musk est-il en train de se dégonfler? Peu après que le patron de Facebook a proposé la date du 26 août pour leur duel, le patron de Tesla a averti souffrir d’une vieille blessure au dos et prévenu qu’il pourrait avoir besoin d’une opération. Olivier Wurlod

Elon Musk a averti qu’il allait passer une IRM en début de semaine. «Je pourrais avoir besoin d’une opération pour renforcer la plaque de titane qui maintient mes vertèbres C5/C6 ensemble», a-t-il indiqué. AFP

À San Francisco, c’est la saga de l’été. Depuis plusieurs semaines, Elon Musk et Mark Zuckerberg s’affrontent sur leurs réseaux sociaux réciproques. Après de simples attaques verbales, où le patron de Tesla traitait son rival de «faible» et suggérait une comparaison publique de la taille de leurs attributs, l’issue de ce conflit pourrait finir par prendre une dimension bien plus physique: celle d’un combat de MMA (sport de combat libre).