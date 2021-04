Tensions en Ukraine – Face à Moscou, le président Zelensky bat le rappel des troupes Alors que les bruits de bottes se multiplient dans l’Est de l’Ukraine, Kiev tente de remobiliser ses partenaires occidentaux autour d’un conflit oublié. Clara Marchaud, Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur la ligne de front, le 9 avril près de Mariupol, dans un reportage de la chaîne CNN visant à mobiliser l’opinion américaine. AFP

Appels avec ses homologues américain et britannique, visite en Turquie et en France: le président ukrainien Volodymyr Zelensky cherche le soutien de ses partenaires internationaux face à Moscou. L’ancien comédien est attendu ce vendredi à Paris pour un déjeuner de travail avec le président français Emmanuel Macron, auquel assistera en visioconférence la chancelière allemande Angela Merkel.

Au menu, la montée des tensions dans l’Est du pays, qui inquiètent les chancelleries occidentales. Depuis 2015, le conflit, qui a fait plus de 13’000 morts et 1,5 million de déplacés, avait largement diminué en intensité et s’était transformé en une guerre d’attente et de tranchées. Jusqu’à mars dernier, le dernier cessez-le-feu, conclu en juillet 2020, avait été globalement respecté.