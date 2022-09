Menaces russes – Face à l’Occident, Poutine opte pour la fuite en avant En menaçant de recourir aux armes nucléaires et en décrétant la mobilisation partielle, le chef du Kremlin choisit l’escalade, tout en contrôlant l’opposition intérieure. Benjamin Quénelle - Moscou

Vladimir Poutine, lors de son discours télévisé à la nation, mercredi matin, où il appelle la Russie à se défendre contre une politique occidentale agressive. Moscou, 21 septembre 2022. keystone-sda.ch

L’un, sous le choc, craint de vivre «la troisième guerre mondiale». Le second, résolu, se prépare à rejoindre le front «pour la mère patrie». Evguenï et Dmitrï, trentenaires, éduqués, parlant anglais et habitués aux voyages en Europe, appartiennent tous deux à cette nouvelle classe moyenne moscovite ouverte et libérale.