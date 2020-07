Un championnat suisse chaque semaine – Face à l’incertitude, le tennis se rassure en jouant à domicile Avant de repartir sur la route en août, l’élite suisse reprend goût à la compétition lors d’un circuit itinérant. Reportage au TC Mail où les polémiques autour de l’Adria Tour et de l’US Open s’effaçaient derrière le plaisir des retrouvailles. Mathieu Aeschmann

Jil Teichmann. Neuchâtel, le 25 juin 2020. Open du Tennis Club Mail des N series de Swiss Tennis. Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Il y a foule sur la terrasse du TC Mail en ce jeudi caniculaire. Entre les tables, chaque tache d’ombre devient un refuge si bien que joueurs, coaches et public se mêlent dans une joyeuse promiscuité. «Eh bien ils doivent être sacrément bons tout en haut parce que je vois pas comment on peut taper plus fort.» L’évidence fait mouche. À hauteur de grillage, de club en club, les N-Series baladent, avec le soutien de la fédération, tout ce que le tennis suisse fait de plus pimpant derrière son trio magique (Federer-Wawrinka-Bencic).