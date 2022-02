Football féminin – Face à l’Autriche, la Nati va devoir présenter un autre visage Les Suissesses disputent un match amical qui s’annonce compliqué, ce mercredi contre les demi-finalistes du dernier Euro. Nils Nielsen espère une réaction après le nul contre l’Irlande du Nord. Florian Paccaud

«Si on ne joue pas en équipe, on va avoir de grosses difficultés». Nils Nielsen ne s’attend pas à une partie de plaisir, lors du match amical de la Nati face à l’Autriche, ce mercredi à Marbella (18h). Surtout après la prestation en demi-teinte de son équipe contre l’Irlande du Nord, dimanche (1-1). «Techniquement, on n'était pas à notre niveau, explique Sandy Maendly. On a commis trop d’erreurs, on a perdu trop de ballons. Et défensivement, on n’étais pas assez compact pour mettre la pression sur l’adversaire».

Minée par les absences – six titulaires n’ont pas pu faire le voyage en Andalousie –, l’équipe de Suisse a évolué en-dessous de ses standards. Elever son niveau de jeu s’avérera nécessaire pour le dernier test avant avril et les deux rendez-vous cruciaux dans l’optique de l’obtention d’un billet pour le Mondial 2023, dont le choc au sommet face à l’Italie, le 12 avril à Thoune (17h45). «Nous devons faire mieux, si on veut faire des résultats contre les plus grosses équipes, résume le sélectionneur national. On doit plus communiquer, défendre de manière plus compacte, proposer plus de solutions à la porteuse du ballon et se montrer plus précis pour avoir une chance».

Des places à gagner

Demi-finaliste de l’Euro 2017, l’Autriche est un adversaire redoutable. «Elle marque de nombreux buts, elle est très disciplinée, elle défend très bien, confie le Danois. Notre adversaire peut pratiquement tenir le nul contre toutes les équipes, cela va être compliqué de trouver le chemin des filets. Il y aussi des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment». Deuxième du groupe D des éliminatoires pour la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande derrière l’intouchable Angleterre, la troupe d’Irene Fuhrmann a inscrit 29 buts en six parties, contre 4 encaissés. La Nati est prévenue, elle ne va pouvoir prendre ce duel à la légère.

«On dit souvent qu’il n’y a pas de matches amicaux, affirme Sandy Maendly. On va prendre cette partie comme si c’était un match de qualification, avec le plus grand sérieux». Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorcevic, Luana Bühler, Coumba Sow, Riola Xhemaili et Svenja Fölmli n’étant pas disponibles, cela va donner du temps de jeu à des joueuses qui n’ont pas toujours la chance de s’illustrer. «Chacune a à cœur de montrer ce qu’elle vaut, pour montrer qu’elle mérite d’être présente en avril, puis en juin pour la préparation de l’Euro», ajoute la milieu de terrain de Servette Chênois, élue en début d’année meilleure joueuse de Super League en 2021.

«Poser notre jeu»

Il y a deux ans, déjà en amical à Marbella, les Suissesses s’étaient imposées 2-1 contre les Autrichiennes grâce à un doublé de Crnogorcevic. L’attaquante du FC Barcelone étant sur la touche pour se rassemblement en terres espagnoles, d’autres vont devoir faire leur preuve, comme l’explique Nils Nielsen: «Les joueuses savent que désormais, si elles veulent se mettre en évidence, c’est maintenant. Et que certaines n’auront peut-être pas d’autres opportunités de me convaincre».

Suffisant pour faire tomber une équipe également qualifiée pour le prochain Euro? Le sélectionneur national croit au potentiel de ses protégées. «On a fait des gros progrès ces dernières années, on est beaucoup plus équilibré, on défend mieux collectivement. Mais on doit le faire lors de tous les matches. Les absences ne sont pas une excuse. On doit quand même évoluer en équipe et poser notre jeu». Un vrai test pour les Suissesses, qui doivent montrer que, même sans plusieurs individualités, elles composent un collectif capable d’enchaîner un dixième match sans défaite.





