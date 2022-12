Dortoirs de fortune – Face à la vague migratoire, la Suisse pare au plus pressé Confronté à un afflux de personnes sans précédent, le Secrétariat d’État aux migrations réaffecte des bâtiments militaires. Reportage à Moudon. Sébastien Galliker

L’ouverture de lieux d’urgence répond à la nécessité de libérer des places au centre fédéral de Boudry (NE). KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Au centre des infrastructures de la caserne de Valacrêt de Moudon, trois requérants d’asile ukrainiens profitent du retour de températures plus clémentes pour improviser une partie de basket avec des accompagnants de l’ORS (Organisation for Refugee Services). Sur mandat du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’ORS assure l’encadrement professionnel de ces personnes ayant fui leur pays, de leur hébergement à leur intégration dans la société. Et face à la vague migratoire, notamment due à la guerre en Ukraine, un centre provisoire a justement ouvert mi-novembre dans la caserne.