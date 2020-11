Industrie du live – Face à la pandémie, les concerts en ligne sont en plein essor Les plus grands noms sacrifient à la mode des concerts sans public mais diffusés en exclusivité sur des sites payants et très structurés. Pas un eldorado pour les musiciens romands, où le système D prévaut. François Barras

Sur la façade du Roxy, l’antre historique du rock électrique sis sur Sunset Boulevard, le panneau lumineux clignote dans la nuit californienne. «Foo Fighters, Sat Nov 14, Tix at Nocapshow com». Décrypter: samedi 14 novembre, les Foo Fighters jouent ici, les billets sont disponibles sur www.nocapshow.com. Le concert aussi, par la même occasion. Car ce samedi-là, les portes du Roxy sont restées closes, comme toutes les échoppes d’Hollywood au temps du Covid.

La prestation sur scène mais sans public du plus grand groupe rock américain, qui remplissait les 35’000 places du Stade de Suisse en 2018, fut donnée exclusivement sur le web via cette nouvelle plate-forme dédiée où le fan, en échange d’une trentaine de francs, reçoit un code personnalisé lui assurant sa «participation» au concert depuis son écran. Une fois la prestation (non enregistrable) achevée, elle reste disponible quarante-huit heures puis disparaît à jamais, promet le site, gage d’une réelle exclusivité supposée reproduire le privilège des «vrais» concerts en salle, quand se coller les uns contre les autres était chose commune. Les Foo Fighters ont pris tout le plaisir possible, avec pas mal d’humour.

«C’est le moment où tout le monde chante, déclara Dave Grohl avant le refrain de «My Hero». Alors si vous détestez votre voisin ou votre colocataire, je veux que tout le monde gueule tout seul devant son putain d’iPad! Si vous trouvez ça embarrassant, imaginez ce que c’est pour nous que d’être sur cette scène et de faire semblant que vous êtes là!»

Avant l’arrêt mondial du live en mars dernier, plusieurs promoteurs majeurs avaient imaginé la captation des concerts – diffusés par steaming en direct, en exclusivité et contre rémunération – comme une source de revenus supplémentaires. La crise a accéléré le mouvement et imposé ce pis-aller comme modèle unique, en attendant que le «vrai» live, celui dont le chiffre d’affaires frôlait les 25 milliards de francs aux États-Unis en 2019, ne reprenne ses droits. On peut se fier aux espoirs vaccinaux mais, plus sûrement, en la foi de Wall Street envers ce modèle traditionnel: l’action Live Nation, premier pourvoyeur de spectacles au monde, a chuté de 75$ à 29$ en mars dernier. Le 24 novembre, elle s’échangeait à nouveau à 70$.

Dans cette parenthèse désenchantée, les plus grands noms de la pop rejoignent la ronde des concerts en streaming, pour y glaner des revenus et occuper leur temps: sur des sites aussi divers que live-now, fanslive, dreamstage.live, stageit ou le vétéran stingray (avec qui s’est associé le Montreux Jazz Festival), il est possible de suivre ces jours prochains les concerts de Miley Cyrus, Liam Gallagher, Jessie J, Gorillaz ou Andrea Bocelli. Certains artistes développent leur propre canal de communication, tels Idles, phénomène scénique dont l’ascension fulgurante depuis son Angleterre natale a été cassée net par le virus. Qu’à cela ne tienne, les trois prestations dans les studios d’Abbey Road pouvaient être achetées et savourés sur le site du groupe.

Suisse peu virtuelle

Et en Suisse? Aux dernières nouvelles, tous les lieux de spectacles restent fermés jusqu’au 31 janvier au moins. Dans ce marasme, le potentiel du live stream n’a pas attendu ses plus capitalistiques développements anglo-saxons pour flatter les oreilles de la scène classique (lire notre édition du 19 novembre). Mais il s’agissait là de moyens de diffusion vidéo alternatifs et gratuits, comme une retransmission pour l’Orchestre de chambre de Lausanne sur le site d’Arte Concert ou, pour celui de Genève, sur son compte Facebook.

Au rayon des musiques actuelles, monétiser sa prestation sur le Net ne dépasse pas le registre du gadget, de l’astuce et du système D. La plupart des musiciens ne sont pas assez connus pour espérer réunir une masse conséquente de public autour de leur seul nom via une chaîne dédiée. D’autres s’y essayent en un artisanat aux limites très visibles (lire encadrés). Quant aux salles de concert, l’exemple du Moods Club zurichois, pionnier en matière de prestations jazz servies à la maison, ne fait pas d’émules. Aux Docks, on confirme qu’une captation live de concerts sans public a été évoquée mais n’est pas envisagée.

«Nous voulons continuer à valoriser le live, le physique, l’accueil, c’est le cœur de notre métier», explique Jolan Chappaz. Idem pour l’hypothèse hybride, à terme, de prestations avec public diffusées sur le site du club. «Il nous faudrait changer toute notre structure. Rien que la gestion des droits d’auteur, artiste par artiste, est un job en soi.»

Même son auprès des agents d’artistes dont la renommée pourrait rameuter un public conséquent, comme chez Two Gentlemen (Sophie Hunger, Erik Truffaz, Young Gods). «On a essayé 2-3 trucs mais c’est pas évident, ni vivant, ni rentable. Surtout, en dehors de gros noms, cette méthode ne permet pas de travailler les artistes en développement.»

«Le bilan est excellent» Afficher plus Pierre Dominique Chardonnens, secrétaire de l’Espace Held à Écublens: «Dans le cadre de notre saison musicale, nous avons décidé de continuer à proposer des concerts filmés, disponibles sur un lien Vimeo avec un code individuel. Les gens peuvent participer financièrement par Twint ou par versement bancaire. Le premier concert a eu lieu dimanche 22 novembre, avec Victoria Harmandjieva et Maria de la Paz. Normalement, notre salle peut contenir 50 personnes maximum, avec participation au chapeau. La diffusion a comptabilisé 49 connexions (donc sans doute plus de spectateurs) et rapporté le même montant qu’un concert «normal», soit environ 1000 francs, distribués aux artistes. C’est donc un bilan excellent pour une opération où nous essuyions les plâtres. Nous pensons acheter notre propre matériel vidéo pour la suite (ndlr: Bertrand De Rham le 13 décembre, www. espaceheld.ch).»

«C’est à la musique ce que Youporn est au sexe» Afficher plus Christian Wicky, chanteur dans Company Of Men: «Le live stream implique une assez grosse et coûteuse mise en place qui n’est rentable que si des dizaines de millier de personnes s’abonnent au service. Ces concerts sont réservés soit aux gros artistes, soit aux gros festivals, mais le revenu est bas, voire nul pour les musiciens indés. En termes artistiques, j’imagine que ce type de prestation est comme faire un live à la radio: désagréable et stressant. La performance s’en ressent: sans les gens, les émotions sont faussées. S’il s’agit du futur du live? À peu près autant que Youporn serait le futur du sexe! Je préfère nettement ne rien faire que de faire quelque chose de si émotionnellement faible. Le live est là pour connecter l’artiste au public et pour connecter les gens du public entre eux.»