États-Unis – Face à «la menace», Joe Biden présente son équipe climat Joe Biden a assuré que la lutte contre le réchauffement climatique sera un pilier de son action pour reconstruire l’économie américaine.

Le président américain élu Joe Biden a présenté samedi les membres clés de son équipe chargée du climat. La lutte contre le réchauffement climatique sera un pilier de son action pour reconstruire l’économie américaine frappée par la pandémie de Covid-19, a-t-il assuré.

Ces personnalités «mèneront le plan ambitieux de mon gouvernement pour faire face à une menace existentielle de notre époque: le changement climatique», a déclaré Joe Biden lors de l’événement, qui avait lieu dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. «Nous sommes en crise», a-t-il ajouté. «Tout comme nous devons être une nation unie pour faire face au Covid-19, nous avons besoin d’une réponse nationale et collective au changement climatique».

Parmi les personnalités présentées samedi figure l’élue du Nouveau-Mexique Deb Haaland, choisie pour diriger le ministère de l’intérieur, qui supervise notamment les ressources naturelles des terres fédérales, comme les parcs nationaux et les refuges pour la faune. Deb Haaland deviendra la première Amérindienne à occuper un poste de ministre si sa nomination est confirmée par le Sénat.

Fermer les puits de pétrole abandonnés

Selon Joe Biden, son gouvernement va s’efforcer de moderniser les infrastructures de l’eau, des transports et de l’énergie, afin qu’elles soient mieux équipées pour résister aux conditions climatiques extrêmes, et va créer de nombreux emplois dans le cadre de ce processus.

Joe Biden a aussi indiqué vouloir construire 500’000 stations de recharge pour les véhicules électriques et 1,5 million d’habitations et logements sociaux économes en énergie. Il a également annoncé la création «immédiate» de 250’000 emplois pour fermer des millions de puits de pétrole et de gaz abandonnés, considérés comme des risques pour la santé et la sécurité.

Les États-Unis vont faire leur retour dans l’accord de Paris sur le climat, a ajouté le président élu, soulignant qu’il restaurerait une série de réglementations environnementales instaurées par Barack Obama et abandonnées par le président sortant Donald Trump.

Le président mexicain et Joe Biden se sont téléphoné Afficher plus Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, a annoncé samedi avoir eu une conversation téléphonique avec Joe Biden, qui deviendra président des États-Unis le 20 janvier, afin de réviser l’agenda commun des deux pays voisins. Le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard a assuré sur Twitter que les deux hommes avaient eu une «conversation cordiale». Andrés Manuel Lopez Obrador avait été l’un des derniers dirigeants au monde à féliciter Joe Biden pour sa victoire électorale. Il avait attendu que le succès du candidat démocrate soit ratifié par le Collège électoral, ce qui avait été critiqué par des analystes et des personnalités politiques de l’opposition mexicaine. Andrés Manuel Lopez Obrador, élu à la tête du Mexique en 2018, a entretenu une relation étroite avec le président américain sortant Donald Trump.

