Sondage Tamedia – Face à la hausse du prix de l’essence, les Suisses veulent un soutien Près de deux tiers des personnes que nous avons interrogées voudraient que notre pays suive l’exemple de ses voisins qui ont baissé les taxes sur les carburants. Caroline Zuercher

Le prix de l’essence flambe depuis des semaines. KEYSTONE/Urs Flueeler

Les Suisses sont favorables à une baisse des taxes pour contrer la hausse des prix de l’essence et des autres carburants. Selon un sondage de Tamedia et de «20 minutes», ils sont 64% à vouloir suivre l’exemple de l’Italie, de la France et de l’Allemagne, qui ont introduit momentanément des remises à la pompe. 35% s’y opposent.