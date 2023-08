KEYSTONE

Tout le monde est d’accord à Genève qu’il faut faire avancer le dossier de l’amélioration des conditions de détention. Comment s’y prendre? La loi votée au Parlement cantonal en mars dernier est-elle la bonne voie? Cette question reviendra sur la table de nos élus cette année. Qu’en pensent un homme de gauche, Sylvain Thévoz, et un homme de droite, Jean-Pierre Pasquier?

Pour une nouvelle politique carcérale

Sylvain Thévoz Député socialiste au Grand Conseil Député socialiste au Grand Conseil. DR

La prison la plus inhumaine et mal entretenue de Suisse est à Genève. Durant des années, les investissements nécessaires pour entretenir Champ-Dollon n’ont pas été réalisés. Le magistrat précédent a affirmé qu’il fallait raser cette prison construite en 1977. En comparaison, la patinoire des Vernets a été inaugurée en 1957 et vient de fêter un titre de champion Suisse!

Dans notre canton, champion toutes catégories de l’incarcération, les taux de récidive battent des records. Et on y dépense sans compter pour priver souvent arbitrairement de liberté des citoyens au lieu d’investir dans la prévention et la réinsertion, les peines alternatives à la détention. Notre politique carcérale est extrêmement coûteuse, humainement destructrice, et peu efficace. La prison est désormais un lieu de relégation qui remplace les asiles psychiatriques d’antan. On y enferme, entres autres, des personnes qui gênent ou détonnent, par manque de lieux alternatifs. L’argent public, ainsi dépensé, l’est à mauvais escient. Il nous faut du changement.

Le projet de Planification pénitentiaire 2022-2032 a soulevé quelques espoirs, malheureusement rapidement douchés par la droite majoritaire refusant tout amendement à ce projet. Voté au Parlement en mars 2023, il porte les mêmes tares que le projet précédent dit des Dardelles. Trop axé sur la construction de nouvelles places (+371!), il est trop grand, trop cher. Il fera exploser la facture carcérale de plusieurs centaines de millions alors que, globalement, la criminalité baisse, et demande d’être inventif avec des mesures ciblées. Ce projet incarne une vision du passé. Il est en partie inapplicable. Nous n’arrivons déjà pas, aujourd’hui, à engager le nombre d’agent-e-s de détention suffisants.

Face aux défis actuels, deux camps. Le premier que le béton rassure et qui veut mettre en prison et à tout prix toute la précarité du monde pour nettoyer l’espace public de ses aspérités. Le deuxième, qui place la défense des victimes, des droits humains et la lutte contre la récidive en premier lieu et prône, comme l’exige la loi, que la privation de liberté soit une mesure de dernier recours.

Grâce à un changement d’approche, les Pays-Bas ont fermé plus de vingt prisons depuis 2003 et diminué de moitié le nombre de leurs prisonniers. La personne détenue y est considérée comme à réinsérer avant tout. La prison de Halden, en Norvège, est axée sur la réhabilitation et sa conception simule la vie à l’extérieure. Les taux de récidive y sont proches de zéro.

Sortir du paresseux réflexe carcéral nécessite un changement de politique et du courage. Il est désormais attendu, de la part du Conseil d’Etat, des élues et des élus du Parlement, que la mise en œuvre de cette planification pénitentiaire revoie à la baisse le nombre de nouvelles places et offre des garanties budgétaires concernant les moyens alternatifs à la privation de liberté. Les finances publiques s’en porteront mieux, car on ne règle pas des problèmes sociaux en construisant des prisons plus grandes et plus sécurisées.

La planification a été votée en mars dernier

Jean-Pierre Pasquier Député PLR au Grand Conseil Député PLR au Grand Conseil, membre de la commission Judiciaire et de la police. DR

La prison de Champ-Dollon a presque 50 ans. Inaugurée en 1977, elle était destinée à l'incarcération des personnes avant jugement. Au fil des ans, la prison a dû s’adapter pour accueillir aussi des personnes en exécution de peine. En effet, bien que le dispositif pénitentiaire ait été agrandi et de nouvelles infrastructures réalisées, Genève ne peut pas faire face à ses besoins. Il est d’ailleurs nécessaire de transférer des détenus dans d’autres cantons, ce qui engendre des coûts importants.

Aujourd’hui, la prison est surpeuplée et les bâtiments principaux sont vétustes. Les conditions de détention sont dénoncées depuis plusieurs années. Cette situation affecte aussi le personnel pénitentiaire dont il faut saluer l’engagement et la loyauté.

Face à ce constat, l’État a pleinement assumé sa responsabilité en présentant en octobre 2020 au Grand Conseil un projet majeur d’extension de la prison. Malheureusement, une majorité emmenée par la gauche du parlement a refusé le projet des Dardelles.

Le statu quo n’étant pas envisageable, l’ouvrage a été remis sur le métier. Le Conseil d’État a proposé au Grand Conseil une nouvelle loi sur la planification pénitentiaire qui définit la stratégie et le plan directeur des infrastructures. Le parlement a adopté cette loi en mars 2023.

L’objectif est de doter le canton d’un nombre suffisant d’établissements de détention qui permettent d’assurer une prise en charge adéquate des personnes détenues. Il est nécessaire de rendre l’exécution des privations de liberté conforme aux dispositions légales. Il faut permettre la détention des femmes dans les mêmes conditions que celles des hommes et mettre à niveau la prise en charge des personnes mineures. Des ateliers seront développés pour former les détenus et favoriser ainsi leur réinsertion. Le dispositif prévoit enfin de renforcer les possibilités d’exécuter les peines sous une autre forme que la détention (bracelet électronique, travail d'intérêt général). Il convient de souligner que le nouveau complexe pénitentiaire de Champ-Dollon préservera au mieux la zone agricole.

Dans les prochains mois, le Grand Conseil se prononcera sur différents projets de loi concernant des crédits d’étude et d’investissement pour les travaux de rénovation et pour de nouvelles constructions.

La gauche persistera sans doute dans son opposition, fondée sur une méfiance de principe envers les prisons et sur le postulat selon lequel la détention provisoire est massivement pratiquée à Genève. C’est un mythe!

Personne ne rêve de construire des prisons. Mais elles sont une nécessité, ne serait-ce que pour garantir la sécurité publique.

Notre devoir est de mettre fin le plus rapidement possible à la situation qui prévaut actuellement à Champ-Dollon. Développer et rénover les infrastructures pénitentiaires permettra de résoudre les problèmes de surpopulation carcérale, d’assurer une prise en charge digne des détenus, notamment lors de périodes caniculaires, et de proposer un cadre de travail approprié pour les collaboratrices et collaborateurs du domaine sécuritaire.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.