LAURENT GUIRAUD

L’initiative 176 «Pour un urbanisme plus démocratique à Genève» (Urbadem) n’a pas reçu en mai dernier l’approbation d’une majorité de députés au Grand Conseil. Le peuple genevois aura le dernier mot. Nos invités lui trouvent l’un des qualités, c’est le cas du défenseur des propriétaires de villas Christian Gottschall, et l’autre des défauts, il s’agit du député des Vert·e·s David Martin.

Pour un urbanisme plus humain

Christian Gottschall

Quand on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage. C’est ainsi qu’une large majorité du Grand Conseil a décidé en mai dernier de s’opposer par un contre-projet à l’initiative «Pour un urbanisme plus démocratique à Genève» (URBADEM).

Pourtant, l’initiative qui, en 2020 déjà, a récolté plus de 7000 signatures, respecte toutes les lois cantonales d’aménagement. Entièrement validée par le Tribunal fédéral sur le fond et la forme contre l’avis du Conseil d’État, elle donnera plus de pouvoir aux Communes et à leurs habitants en matière d’aménagement du territoire.

Dans le cadre d’une concertation réelle, ceux-ci pourront parler d’égal à égal avec l’État et être véritablement entendus. Ce serait la fin des concertations alibis telles qu’elles sont organisées actuellement où l’on écoute sans entendre.

Les arguments énoncés par les députés contre cette initiative laissent pantois…*

Elle donnerait trop de pouvoir aux Communes et à leurs résidents pour proposer des projets alternatifs qui seraient soumis à votation…

L’État perdrait en partie le contrôle des constructions et du développement et pourrait moins imposer sa vision de l’aménagement…

Chaque propriétaire pourrait bloquer indéfiniment les projets de construction pour mettre Genève «sous cloche»…

Bref, un ensemble d’arguments parfois choquants, souvent fallacieux, qui militent pour le statu quo, soit le maintien des pleins pouvoirs de l’État et partiellement aux députés, afin de poursuivre son modèle de densification actuelle. Pour l’État, perdre une partie de ses prérogatives est inconcevable.

C’est pourtant un pouvoir réparti à parts égales entre Communes et Canton qui existe partout ailleurs en Suisse!

En cas d’acceptation populaire de cette initiative (courant 2024?) une véritable concertation État-Communes permettra de limiter les oppositions et raccourcir les délais de réalisation. Elle permettra de questionner voire remettre en cause la construction pléthorique de surfaces commerciales. Des projets alternatifs, qui répondront en tout point aux exigences de délais, d’aménagement et de mixité sociale, pourront être soumis en votation populaire. C’est le chemin vers plus de qualité urbanistique. Les milieux immobiliers devront être plus attentifs à la qualité produite et aux attentes des citoyens.

Cette initiative et son contre-projet sont actuellement toujours en discussion au niveau de la Commission de l’aménagement du Grand Conseil. Un positionnement du Grand Conseil devrait intervenir ces prochains mois.

En mai 2024, se tiendront les élections communales. Les partis politiques devront se positionner sur cette initiative. Vous saurez ainsi si vous pourrez compter sur des élus prêts à écouter la population communale, à respecter et se battre pour défendre les valeurs, l’histoire, l’aménagement et la qualité de vie au sein de la commune que vous habitez.

L’intérêt commun au cœur des quartiers

David Martin Député des Vert.e.s au Grand Conseil

Genève construit beaucoup, mais depuis peu. Cela répond clairement à un besoin face à une pénurie de logements qui ne cesse de se renforcer. Le paysage urbain se modifie rapidement et cela génère des résistances, de l’inconfort, son lot de critiques (les goûts et les couleurs): c’est bien normal.

On peut critiquer l’urbanisme genevois et s’efforcer de le rendre meilleur. Mais on peut difficilement dire que notre urbanisme n’est pas assez démocratique. Lors de son étude par le parlement genevois, personne n’a été dupe: le titre de l’initiative 176 est trompeur! Si elle était adoptée, elle provoquerait un blocage de la création de logements à Genève. Un avis partagé par l’Association des communes genevoises, plusieurs associations professionnelles et presque tous les partis.

Pour construire des logements à Genève, les mécanismes démocratiques sont très sollicités: 1. Vote d’une modification de zone (changement de densité) par le Grand Conseil (démocratiquement élu), référendum possible. 2. Projet de plan localisé de quartier (PLQ) avec processus participatif, préavis du Conseil municipal (démocratiquement élu), référendum possible. 3. Permis de construire. À chacune de ces trois étapes s’ajoutent des périodes d’enquête publique et des possibilités de recours (fréquents). C’est donc un chemin de longue haleine qui prend souvent des décennies, justement pour respecter à toutes les étapes les droits de participation.

À l’origine de l’initiative, l’association Pic-Vert veut accorder plus de pouvoir aux propriétaires de villas dans l’élaboration des PLQ. Un pouvoir qu’ils détiennent déjà sur des aspects qui façonnent l’âme du futur quartier bien davantage que le PLQ: choix de l’architecte et du constructeur, qualité des aménagements paysagers, réduction de l’emprise de la voiture, usage du bois dans la construction…

Si l’intérêt privé pèse davantage dans l’élaboration des PLQ, on risque d’orienter les plans principalement sur des objectifs de rendement justement au détriment de la qualité. Ce n’est pas un hasard si de nombreux projets de qualité sont bâtis par des entités sans but lucratif comme les coopératives.

En multipliant les variantes de PLQ et en permettant à tout moment de réviser un PLQ en vigueur, l’initiative ne contribue pas à faire converger les visions vers l’intérêt commun. Au contraire, elle favorise les intérêts particuliers et nous mènerait vers des impasses démocratiques.

Le repli sur soi et le déni d’une agglomération qui grandit provoque le mal-développement (mitage du territoire et manque d’infrastructures). Alors au lieu d’être dans la résistance, faisons le choix d’assumer le développement urbain de Genève, qu’il soit harmonieux et durable! Et oui, battons-nous pour un urbanisme plus démocratique: celui de l’intérêt commun, de l’usage parcimonieux du sol, du logement abordable, de la mixité et de l’ouverture, de la construction écologique, des coopératives d’habitation…

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.