8es de finale de Coupe de Suisse – Face à Bâle, Carouge a un public à conquérir Le comité en place depuis un an et demi et emmené par Olivier Doglia vit son premier événement important en recevant le leader de Super League mercredi (19 h) en Coupe de Suisse. Valentin Schnorhk , Daniel Visentini

Sous le regard du coach Thierry Cotting (à gauche en bleu), Olivier Doglia, le nouveau président d’Étoile Carouge, s’adresse à l’équipe avant le choc face au FC Bâle. LAURENT GUIRAUD

Le grand soir. Celui où il faut vraiment séduire, et s’assurer de vivre une belle histoire. Depuis leur arrivée à la tête d’Étoile Carouge au printemps 2020, Olivier Doglia et son comité ont pu jouer sur la carte de l’ADN. Celui de véritables Carougeois, fidèles au club et qui savent ce qu’il représente. Comme une manière de renouer avec la base, après l’ère Michael Palma et le désamour éprouvé par les anciens. Pour l’instant, le nouveau comité les a dans la poche. Mais il faut ratisser plus large. Et la réception à la Fontenette du FC Bâle mercredi (19 h) en 8es de finale de Coupe de Suisse est une occasion rêvée de faire basculer les cœurs.