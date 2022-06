Tennis – Un fabuleux Antoine Bellier file en demi-finale à Majorque À Majorque, le Genevois, 303e mondial, a dominé le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 53) 5-7 7-6 6-2. En demi-finale, il sera opposé à Bautista Agut (ATP 20). Daniel Visentini

Antoine Bellier est déjà assuré de gagner près d’une centaine de places au classement ATP. Twitter Mallorca Championships

L’extraordinaire aventure d’Antoine Bellier se poursuit sur le gazon de Majorque (ATP 250). Le Genevois s’est hissé en demi-finale du tournoi, lui qui est 303e mondial et qui sort des qualifications. À 25 ans, le gaucher de Vessy prend une autre dimension, il va gagner près d’une centaine de places au ranking ATP, voire plus s’il poursuit son rêve.

À Majorque, une fois sorti des qualifications, il avait commencé par éliminer Delbonis pour sa première victoire sur le circuit ATP. Il avait ensuite créé la sensation en battant, en 8e de finale, Carreno Busta, tête de série No 4 du tournoi, No 19 à l’ATP! Le tout en deux sets secs et sonnants, 6-3 6-4.

Après ces deux victoires, il était donc en quart de finale ce jeudi soir, opposé à Tallon Griekspoor. Le Néerlandais, 53e à l’ATP, a bien commencé, malgré la belle opposition de Bellier, qui cédait le premier set 7-5. C’est après que le match a pris une autre dimension pour le Genevois. Il s’accrochait ferme dès le premier jeu du deuxième set, pour effacer quatre balles de break, avant d’atteindre le tie-break. Mené 4-2 dans ce jeu décisif, il ne s’est pas affolé pour l’empocher 7-5.

Dans le dernier set, gonflé de confiance, toujours porté par un gros pourcentage de premières balles, Antoine Bellier faisait un premier break, puis un autre pour mener 5-2, service à suivre. Une occasion qu’il ne manquait pas pour s’offrir une place en demi-finale. Où il arrivera avec le plein de confiance. Et qui sait…

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

