Controverse en marge des votations communales du 27 novembre sur le tram Nations-Grand-Saconnex. LUCIEN FORTUNATI

Grand-Saconnex, 16 novembre

L’homo referendus s’est levé et a décidé de marcher comme son lointain ancêtre, l’homo erectus, sauf qu’au lieu de marcher, l’homo referendus veut, lui, prendre sa voiture et que personne ne le dérange quand il la prend.

Oui, l’homo referendus est mécontent parce qu’il n’aime pas le changement, même s’il est bénéfique pour lui. Lui, il aime bien respirer le dioxyde de carbone de la route de Ferney, qu’il ne veut pas trop partager, voire pas partager du tout avec des cousins semblables, ou pas trop semblables, parce qu’ils vivent au-delà de son territoire.

Oui, l’homo referendus est pour le tram, dit-il, mais en petit format et si c’est possible enterré. Que le projet qui l’a fait se lever ait pris des années à être élaboré et concerté et qu’il soit validé par les experts fédéraux, cantonaux et communaux et toutes les commissions réunies, il n’en a cure, vu que lui détient la vérité. L’homo referendus a jugé le projet soumis en votation et l’a trouvé mauvais, dont acte.

« L’homo referendus est mécontent parce qu’il n’aime pas le changement, même s’il est bénéfique pour lui.»

L’homo referendus pourra dire merci pour la chance qu’il a de vivre dans un territoire qui a un système qui lui permet de retarder un projet important pour l’ensemble de sa tribu et des tribus environnantes, tout simplement parce qu’il n’aime pas le changement et qu’il croit détenir la vérité.

Heureusement pour l’histoire, l’homo referendus n’est pas seul et n’a surtout pas le dernier mot. Son cousin, l’homo raisonabilis, étant majoritaire dans sa tribu, c’est à lui que reviendra, le 27 novembre, la décision de ramener l’homo referendus à la raison.

Au-delà de ces considérations et des motivations visibles ou invisibles de l’homo referendus, lorsque je pense à la votation à venir, il me vient à l’esprit une citation de l’abbé Pierre, qui disait que «le droit à la propriété est à la fois sacré et limité par le bien commun, il ne peut jamais être invoqué contre le droit commun». L’homo referendus devrait méditer là-dessus.

Mounir Boulmerka

