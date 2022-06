Motocyclisme – Fabio Quartararo est simplement trop fort Le Français, champion du monde en titre, remporte un nouveau succès. En Allemagne, il a devancé son compatriote Johann Zarco, faisant du même coup le break au championnat. Jean-Claude Schertenleib

Fabio Quartararo a augmenté son avance au classement général. AFP

«Comment je me sens? Je me sens fatigué!» Comment ne pas l’être, Fabio Quartararo, après une telle démonstration, dans des conditions terribles – 35 degrés dans l’air, 51 degrés au sol –, sur ce tourniquet du Sachsenring, l’un des circuits les plus exigeants au plan physique de toute la saison? Pour preuve, son premier dauphin, qui est aussi son compatriote, Johann Zarco, ne dit rien de différent: «Les derniers tours, c’était un véritable cauchemar. Au début, j’ai essayé de rester avec Fabio; je savais qu’il avait fait le pari du pneu «medium» à l’arrière et je voulais le garder sous pression, mais il était trop fort.»

Si fort que celui qui était considéré comme son grand adversaire pour le titre mondial en début de saison, l’Italien Francesco «Pecco» Bagnaia, est parti une nouvelle fois à la faute et qu’avec 91 points de retard à la mi-championnat, l’officiel Ducati sait qu’il a perdu toutes ses chances. Car Quartararo, en plus du panache, ne commet quasiment pas de fautes, même dans ces conditions extrêmes; même au terme d’un week-end qu’il a affronté diminué par une grippe, sans qu’il n’en parle avant l’arrivée de la course.

34 points d’avance

Aleix Espargaró (Aprilia), son dauphin au championnat, a encore perdu des plumes, lui qui termine quatrième derrière un Jack Miller extraordinaire, qui s’est offert un podium quand bien même il a dû effectuer une pénalité de «long lap» pour être tombé aux essais, samedi, alors qu’un drapeau jaune était agité.

Avec désormais 34 points d’avance sur l’aîné des frères Espargaró, Fabio Quartararo sait d’ores et déjà qu’il partira en vacances en étant en tête du championnat, même si avant le repos, il aura une nouvelle occasion de montrer qu’il est tout simplement trop fort: ce sera le week-end prochain à Assen, aux Pays-Bas.

La Moto2 est relancée

En dominant la course en Moto2 – près de 8 secondes d’avance à l’arrivée sur son équipier Pedro Acosta –, l’Espagnol Augusto Fernández a totalement relancé ses actions au championnat du monde, après la chute de l’Italien Celestino Vietti au vingt-deuxième des vingt-huit tours d’une course qui s’est déroulée dans des conditions dantesques (34 degrés dans l’air). Loin derrière Fernández, la bagarre a été intense pour les deux autres places du podium entre Acosta, le Britannique Sam Lowes et l’Allemand Marcel Schrötter, qui a échoué sur le fil après avoir tout donné.

Augusto Fernández est revenu à 12 longueurs de la tête du classement. AFP

L’erreur de Vietti, on l’a dit, a des conséquences au classement intermédiaire du championnat, puisque le Japonais Ai Ogura (8e de ce GP d’Allemagne) revient à 8 longueurs et le vainqueur du jour ne compte plus que 12 unités de retard sur le protégé de Valentino Rossi. Coup de chapeau, aussi, à Aron Canet, finalement neuvième: l’Espagnol, victime d’un accident de la circulation une semaine plus tôt en Espagne, a puisé lui aussi dans ses derniers retranchements pour terminer cette course.

Moto3: Guevara en démonstration

Guevara n’a pas eu de rivaux sur le Sachsenring. AFP

L’Espagnol Izán Guevara (GasGas) a survolé l’épreuve de Moto3, la course comme les essais. Parti en tête, le protégé de Jorge «Aspar» Martinez a régulièrement augmenté son avance, remportant la course avec près de 5 secondes d’avance sur l’Italien Dennis Foggia (Honda) et sur son propre équipier, Sergio García.

Un García qui conserve la tête du championnat du monde, mais qui voit son voisin de stand revenir à 7 longueurs, à une semaine du GP des Pays-Bas, à Assen. Journée difficile pour les deux pilotes de Tom Lüthi: Carlos Tatay a commis une erreur dès le premier freinage, Xavier Artigas marquant les trois points de la treizième place.

