Cyclisme – Fabio Jakobsen champion d’Europe Le Néerlandais de 25 ans a devancé au sprint le Français Arnaud Démare et le Belge Tim Merlier.

Le sprinter Néerlandais Fabio Jakobsen est devenu champion d’Europe de cyclisme. AFP

Le Néerlandais Fabio Jakobsen a été couronné champion d’Europe sur route dimanche à Munich en s’imposant au sprint sur l’Odeonsplatz devant le Français Arnaud Démare.

Vainqueur de la deuxième étape du Tour de France en juillet, Jakobsen a surgi juste avant la ligne pour devancer Démare, deuxième comme en 2020, et le Belge Tim Merlier.

De leurs côtés, les Suisses ont animé la course. L’Argovien Silvan Dillier (32 ans) a attaqué dès l’entame de l’épreuve et a roulé 170 km en tête de la course. À 3 km de l’arrivée, le Thurgovien Stefan Bissegger (23 ans) a tenté sa chance en solitaire. Sans succès puisqu’il a rapidement été repris par le peloton. Deux Helvètes se classent tout de même dans le top 25. Le Saint-Gallois Tom Bohli (28 ans) a pris la 15e place et le Valaisan Simon Pellaud (29 ans) la 23e.

AFP/RST

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.