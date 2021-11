Football – Fabio Celestini n’est plus l’entraîneur du FC Lucerne Le tacticien vaudois n’a pas résisté à la défaite de son équipe dimanche à Lugano. La lanterne rouge a licencié Celestini aujourd’hui. Sport-Center

Cette saison, le Lucerne de Fabio Celestini n’a remporté qu’un match de championnat. AFP

Le FC Lucerne a annoncé aujourd’hui que Fabio Celestini avait été démis de ses fonctions d’entraîneur. Le match perdu dimanche à Lugano a donc été celui de trop. Conjugué à la victoire du Lausanne-Sport, ce revers a poussé le pensionnaire de la Swissporarena à la place de lanterne rouge.

«Avec seulement dix points au compteur, et au vu des performances proposées ces dernières semaines, c’est clair qu’il va falloir parler de l’avenir de l'entraîneur lors de la semaine à venir, avait déclaré le président du club de Suisse centrale Stefan Wolf au micro de blue Sport(s) à l’issue de la défaite concédée au Tessin. Nous sommes toujours en discussion avec Fabio, mais nous allons devoir analyser ensemble la situation dans laquelle nous sommes. Je suis honnête: quand on n'a pas assez de points et que les performances ne sont pas au rendez-vous sur une longue période, il faut en parler».

Une sortie qui ne laissait guère de doute sur l’avenir de l’entraîneur vaudois.

