Marché du second hand – Fabienne Lupo lance un salon dédié aux objets de luxe de deuxième main Après avoir organisé plus d’une vingtaine de SIHH, l’ancienne directrice de la Fondation de la haute horlogerie revient avec RE-Luxury, un salon dédié au recommerce de produits de luxe. La première édition aura lieu du 4 au 7 novembre à Genève. Andrea Machalova

Fabienne Lupo revient avec un projet personnel: RE-Luxury, un salon dédié au marché de l’occasion de luxe. DR

Discrète depuis son départ, fin 2020, de la Fondation de la haute horlogerie qu’elle a dirigée pendant plus d’une vingtaine d’années, Fabienne Lupo revient avec un projet personnel. «Aujourd’hui, je me bats pour mon bébé», lance-t-elle sur la terrasse de l’Hôtel Président Wilson, à Genève, où elle tiendra cet automne la première édition de RE-Luxury. Un salon dédié au marché de l’occasion de luxe qui réunira du 4 au 7 novembre une trentaine d’acteurs actifs dans la revente de montres, de joaillerie, de sacs à main et d’accessoires de mode.