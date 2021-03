Politique genevoise – Fabienne Fischer reprend l’Économie et l’Emploi Le Conseil d’État s’est mis d’accord en très peu de temps. Les changements sont limités. Marc Bretton

Fabienne Fischer, nouvelle élue Verte au Conseil d’État genevois. KEYSTONE

On dira que le Conseil d’État n’a pas perdu de temps. Réuni ce mardi en séance de travail, il a dessiné les contours du département de la nouvelle élue de dimanche, Fabienne Fischer. Il lui confie un Département de l’économie et de l’emploi, qui «comprendra notamment la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation (Dgderi), l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt), l’Office cantonal de l’emploi (OCE)», souligne le gouvernement dans un communiqué.

«Ce dispositif, ajoute-t-il, permettra d’alléger la charge des magistrats ayant dû prendre des responsabilités supplémentaires au fil de la présente législature. Le Conseil d’État tient à remercier Madame Fontanet et Monsieur Poggia pour leur engagement dans la gestion des dossiers complémentaires qui leur ont été confiés.»