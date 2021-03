Élection au Conseil d’État – Fabienne Fischer fait la course en tête Les résultats provisoires du premier tour de l’élection au Conseil d’État viennent de tomber. Insubmersible, Pierre Maudet est deuxième. Marc Bretton

Le verdict est en train de tomber. Après trois mois d’une campagne perturbée par l’épidémie, les électeurs ont commencé à départager les huit candidats au Conseil d’État en lice.

Selon les premiers résultats anticipés, Fabienne Fischer arrive en tête avec 29,5%; elle est suivie par Pierre Maudet avec 22,84%, puis Cyril Aellen (17,71%). Yves Nidegger (13,41%) et Michel Matter (9,38%) suivent en quatrième et cinquième positions. Sans surprise, les candidats des petits partis finissent en queue de peloton.

On attendait un score correct de Cyril Aellen, il est catastrophique. À l’inverse, Pierre Maudet fait un excellent score.

On le voit, l’ordre reflétant l’état des forces relatives des partis a été bouleversé. Mais on en saura plus dans quelques heures, puisque les résultats partiels (votes anticipés, plus environ 30 locaux de vote) tomberont vers 16 h 30. On attend les résultats définitifs à partir de 18 h 45.

La participation atteint presque 50%, un chiffre nettement meilleur que lors de la catastrophique élection de 2018 (35%). En réalité, on retrouve les taux des élections antérieures, qui tournaient autour de 45%. Le 28 mars se déroulera le second et dernier tour de l’élection.