Polémique – Fabienne Fischer: «Je ne suis pas antivaccin» La candidate Verte au Conseil d’État revient sur la confusion liée à ses propos dans les médias. Elle assure partager les positions des scientifiques. Marc Bretton

Lors d’un débat, la candidate verte a expliqué être hésitante face au vaccin contre le covid-19. Laurent Guiraud

Une bourde? Un procès d’intention? Interrogée par «Le Temps» lundi, lors d’un débat avec un de ses rivaux, sur sa position relative à la vaccination contre le coronavirus, la candidate Verte Fabienne Fischer a expliqué faire partie des hésitants «qui cherchent à être convaincus. Je me demande si ça a vraiment du sens de vacciner des gens qui ne sont pas à risque, une fois les personnes vulnérables protégées.» Et d’ajouter: «Si je suis élue, je me reposerai la question.»

La polémique éclate dans les médias et les réseaux sociaux et un jour plus tard, rétropédalage! «Oui, je me ferai vacciner», précise cette fois la candidate dans un communiqué: «Il faut apporter de la confiance et de la cohérence en cette période troublée. Et en même temps, le respect des gestes barrière est un pilier essentiel qu’il nous faut poursuivre dans la lutte contre le coronavirus. En complément d’une campagne de vaccination transparente, accessible et éthique.» Que penser de cette évolution? Interview de la candidate.