Fabienne Bogadi a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne avec «Les immortelles». Un conte onirique puissamment évocateur, qui déploie comme un drame antique le destin d’une héroïne dont la beauté va attirer la convoitise d’un homme malveillant. Déesse des temps modernes, maîtresse des plantes, Dea utilisera le savoir que lui a transmis sa mère pour se rebeller, mais la fleur se fanera peu à peu. Un récit à la fois intemporel et très ancré dans les préoccupations contemporaines.

Née à Martigny en 1960 de père hongrois et de mère valaisanne, Fabienne Bogadi vit à Genève. Journaliste économique, elle a longtemps travaillé pour «Le Temps». En parallèle, l’auteure a toujours écrit, de la poésie durant longtemps, puis des nouvelles, avant son premier roman, «Le corps déchiré», sorti en 2014.

Dans mon enfance, j’ai été très vite consciente de la violence faite aux femmes. J’ai aussi remarqué qu’on me prenait moins au sérieux qu’un garçon. Vers 10 ans, quand je disais que je voulais être médecin, on me répondait: «Tu ne voudrais pas plutôt être infirmière?» Ce sont ces choses accumulées au fil du temps qui m’ont vraiment poussée à m’affirmer, à donner de la valeur à mon savoir et à ma parole en tant que femme.

Vous dites avoir touché, senti les plantes. Votre livre parle à tous les sens…

J’ai été attentive à cela, car je trouve que nos sens sont nos meilleurs outils de relation au monde et aux autres. On ne peut être heureux que quand ils sont tous en éveil, or aujourd’hui l’on utilise principalement la vue, et il me semble que nous sommes des êtres plus tristes, plus fermés.