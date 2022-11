Illustration à contre-courant – Fabian Menor ose le noir et blanc pour l’affiche de l’Escalade C’est une première! Le jeune dessinateur genevois évoque la 44e édition de la course avec une image sans couleur, très épurée. Décryptage. Philippe Muri

Fabian Menor aux Studios Lolos à Carouge, où le dessinateur genevois travaille en atelier. Derrière lui, l’affiche de la course. LAURENT GUIRAUD

Dans la rue, on la repère au premier coup d’œil. Signée Fabian Menor, l’affiche de la course de l’Escalade 2022 se détache du tout-venant publicitaire. À contre-courant des couleurs qui claquent, le bédéaste genevois a osé le noir et blanc pour créer l’image emblématique de l’épreuve. «En 44 éditions, c’est une première», assure-t-il tout sourire, en avalant un cappuccino à quelques encablures des fameux Studios Lolos, à Carouge, où il a posé ses crayons et sa planche à dessin.