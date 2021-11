Le sport auto en pleine mue – Extreme E, un championnat mixte et écolo À l’heure où le sport automobile se cherche un renouveau, l’Extreme E propose une alternative inclusive et consciente des enjeux environnementaux. Florian Müller

Dans les dunes saoudiennes, Molly Taylor et Johan Kristoffersson glissent sur le sable tout en silence. Extreme-E/LAT Images/CHARLY LOPEZ

Sport automobile et défense de l’environnement: deux antagonistes, pas vraiment enclins à faire bon ménage. Et pourtant, même les puristes doivent s’y résoudre, l’avenir n’est pas aux moteurs vrombissants gavés de carburants fossiles. Non, il sera silencieux et propulsé par des énergies renouvelables.

Emma Gilmour et Stéphane Sarrazin, sur les terres lunaires du Groenland et avec la calotte glaciaire en toile de fond. Extreme-E/LAT Images/ZAK MAUGER

La Formule E, alternative 100% électrique aux Grands Prix de formule 1, s’est taillé une place de choix dans le paysage des sports mécaniques depuis sa création en 2014. Dans le même ordre d’idée, c’est désormais le rallye-raid, terrain de jeu des 4x4 surdimensionnés, qui est en passe de se racheter une conscience: l’Extreme E, qui a débarqué en cette année 2021, pour redéfinir les contours de la pratique.