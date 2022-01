Votre étude montre que les adeptes de l’extrême droite et de l’extrême gauche sont davantage attirés par les théories complotistes. Comment l’expliquez-vous?

Il y a deux explications qui sont mises en avant: le contenu des idées et la marginalisation sur l’échiquier politique. Premièrement, on constate qu’il y a une affinité au niveau du contenu des idées entre les idéologies des extrémistes politiques – gauche ou droit - et les théories du complot. Les idéologies complotistes ont tendance à expliquer les crises par un groupe d’individus malveillants qui agirait dans l’ombre. C’est une vision du monde simplifiée, très négative, divisée entre les bons et les méchants. Cette vision manichéenne se retrouve dans les idéologies extrémistes. La deuxième explication est l’exclusion de certains partis politiques. Dans beaucoup de pays démocratiques, il est difficile pour un parti extrémiste d’accéder au pouvoir. Ces partis sont exclus du pouvoir et se retrouvent dans une position de perdants perpétuels. La théorie du complot permet de justifier cette position d’exclusion en disant: «Ils sont tous contre nous.»