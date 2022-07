À Versoix – Extras, les filets de perches du National La famille Pavovic a conservé l’âme de ce bistrot à l’ancienne et jongle entre les mets au fromage et les filets de perches du Léman. Voici notre critique. Alain Giroud

Le café - restaurant Le National avec (de gauche à droite) dans la famille Pavovic: Stephan, le père, Dejan, le fils et futur patron, la maman, Rajda. Lucien FORTUNATI

Le National de Versoix se divise en deux salles et une terrasse de charme dans une ruelle à l’arrière. Un bistrot d’autrefois qui a conservé son âme grâce à Stevan et Rajka Pavovic. Leur fils, Dejan, saura, soyons-en sûrs, ne rien changer à l’ambiance conviviale d’un précieux lieu de vie. Stevan, en cuisine, jongle entre les mets au fromage et les inévitables filets de perches, si souvent décevants. Mais au National, ils sont extras!