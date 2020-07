Lutte pour le climat – Extinction Rebellion: des stratégies et des exigences Le mouvement frappe, interpelle, agace ou émerveille. En un peu plus d’un an, XR Lausanne a déployé ses actions sans relâche mais non sans variations. Analyse. Emmanuel Borloz , Cindy Mendicino

La brigade azur de XR Lausanne: symbole de «la mort des océans et de la tristesse des humains» (ici en février 2020). PATRICK MARTIN/24 HEURES

En un peu plus d’un an, porté par une organisation millimétrée et des actions faites pour marquer les esprits, le mouvement Extinction Rebellion (XR) s’est taillé une place de choix dans le paysage contestataire vaudois. Le mouvement international, qui prône la désobéissance civile pour pousser les gouvernements à agir en faveur du climat, sait en effet faire parler de lui. Mais au fil du temps, le discours s’est affiné, les stratégies ont évolué. Chronologie d’une transformation.